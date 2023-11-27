Polis evdeki kokudan uyuşturucu madde ele geçirdi

Samsun’da polis, aranan şahsı yakalamak için yaptığı çalışmada evdeki kokudan yola çıkarak, folyoya sarılı 15 paket uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir süredir takipte olan ve çok sayıda uyuşturucu suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.’nin yakalanmasına yönelik şahsın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi.

G.D.’nin evde olmadığı tespit edilirken, evde uyuşturucu madde içildiğine dair koku fark eden Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada folyoya sarılı 15 paket uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.