Polis, firarileri evlerinde arıyor

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel tam 414 gündür yakalanamıyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, bu süreçte devlete dondurma satmayı da sürdüren iki firari sanığın 414 gündür yakalanmasını bekliyor.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı, 11 Ekim 2024’te Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bir yazı gönderdi. Mahkeme, firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in akıbeti konusunda bilgi verilmesini istedi.

‘EVLERİNE BAKTIK, YOKTU’

18 Ekim 2024’te emniyetin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında, firari sanıkların ikametlerine belirli aralıklarla bakıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Asayiş Şube Müdürlüğü ekibimiz tarafından haklarında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı bulunan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel isimli şahısların, yakalanmasına yönelik yaptığımız çalışmalarda; şahısların ikamet adresleri tarafımızdan belirli aralıklarda kontrol edilmektedir. Ayrıcı sorumluluk bölgemizde dikkatli, duyarlı ve her türlü ihbar tarafımızdan değerlendirilmektedir. En son 9 Ağustos 2024 tarihli Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda yapılan çalışmada Sami Kervancıoğlu isimli şahsın adresine geçilmiş kapı usulüne uygun olarak çalınmış, kapıda görevlileri ismini sonradan öğrendiğimiz şahsın oğlu Turgut Kervancıoğlu karşılamış, şahsa polis tanıtma kimlik kartlarımız gösterilerek yukarıda bahsi geçen arama kararına istinaden ikamet araması yapılmış şahsa rastlanılmamıştır.

Mustafa Pekel’in de adresine yukarıda bahsi geçen arama kararına istinaden geçilmiş kapı usulüne uygun olarak çalınmış, kapıda biz görevlileri karşılayan ismini sonradan öğrendiğimiz Fatoş Pekel isimli şahsa polis tanıtma kimlik kartlarımız gösterilerek yukarıda bahsi geçen arama kararına istinaden ikamet araması yapılmış şahsa rastlanılmamıştır. Şahısların yakalamasına yönelik sorumluluk bölgemizde çalışmalarımız devam etmektedir.”

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NOTERE VEKALET SORUSU SORULDU

Maraş’ta yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı duruşması dün görüldü. Mahkeme heyeti, Ankara 3’üncü Noter’e müzekkere yazılarak haklarında yakalama kararı olan Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı’nın işlem yaptırdığı sırada kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verdi.