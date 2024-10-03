Polis Hanifi Zengin'e darp davasında beraat

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ın danışmanı Ekinsu Danış'ı Cumartesi Anneleri eyleminde darbettiği iddiasıyla yargılanan eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin, davasının karar duruşması görüldü.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi Danış’ı darbeden Hanifi Zengin için beraat kararı verdi.

Evrensel'in haberine göre, Mahkeme yetki sınırlarını aşan herhangi bir davranış deliline rastlamadığını ileri sürerken; Zengin’in görevi sebebiyle alanda olduğu, suç işlemediği savunuldu.

Danış’ın avukatı Elif Ergin karara itiraz edeceklerini belirtti. Duruşmayı Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğinden birer gözlemci de takip etti.

"İŞİMİ YAPIYORUM" DEMİŞTİ

İlk duruşmaya katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı verilen Zengin 17 Eylül’de görülen ikinci duruşmada ifade vermişti. Savunmasında alanı terk etmeyenleri çembere alarak gözaltı gerçekleştirdiklerini söyleyen Zengin “İşimi yaptım” demişti.

Danış'ın avukatı Ergin iki farklı noktada gözaltı işlemi olduğunu, müştekinin olduğu olay yerine dair görüntülerin dosyaya girmediğini ve bu görüntülerin dosyaya eklenmesini talep etmiş ancak tüm bu talepler reddedilmişti. Savcı beraat yönünde mütalaa sunmuştu.