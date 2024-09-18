Polis Hanifi Zengin’in davası 3 Ekim’e ertelendi

Haber Merkezi

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ın danışmanı Ekinsu Danış'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in davasının ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında zorla getirme kararı verilen Zengin duruşmaya kalabalık bir polis ekibi ile birlikte geldi.

Zengin, "kadına karşı basit yaralama" suçlamasıyla yargılandığı davada duruşmaya katılarak savunmasını yaptı. Zengin, Taksim Galatasaray Meydanı'nda yasağa rağmen gerçekleştirilen Cumartesi Anneleri'nin 957. hafta eyleminde, Danış'a fiziki müdahalede bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zengin, savunmasında, olay yerinde eylemcileri uyardıklarını ve alanı terk etmeyenleri çembere alarak gözaltı işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek Danış'ı tehdit etmediğini iddia etti. Zengin'in avukatı, soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle yargılamanın durmasını ve eksik işlemlerin giderilmesini talep etti.

Ekinsu Danış'ın avukatı Elif Ergin ise iki farklı noktada gözaltı işlemi olduğunu, müştekinin olduğu olay yerine dair görüntülerin dosyaya girmediğini ve bu görüntülerin dosyaya eklenmesini talep etti. Savcılık, beraat yönünde mütalaa sundu. Karar duruşması 3 Ekim 2024’e ertelendi.