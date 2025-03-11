Polis iki ayda gitti, kayıtlar silindi!

Deprem davalarında yine bir skandala imza atıldı. Deprem davasının firari sanıkları göz göre göre kayıplara karıştı.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece iki kişinin sağ kurtulabildiği enkazdan 35 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin işyerinde yaptıkları tadilat dolayısıyla yıkımda asli kusurlu oldukları belirlendi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

İLK HABER 7 OCAK’TA

BirGün, 547 gündür firari olan Kervancıoğlu ile Pekel’in şirketlerinde yönetim kurulu toplantısı düzenlediğini ortaya çıkardı. BirGün’ün ilk haberi 7 Ocak 2025’te yayımlandı, Cumhuriyet Savcısı 27 Şubat'ta işyerine gidilmesi talimatı verdi. Kahramanmaraş Emniyeti’nde görevli polisler de şirkete 3 Mart tarihinde gitti. Ancak kamera kayıtları bir ayda süreyle tutulduğu için delil niteliğindeki kayıtlara ulaşılamadı.

Polis tutanağında, “Cumhuriyet savcısının 27 Şubat tarihine verdiği talimatla adrese gidilmiş ve şirket yetkilisi Fatih Asilsoy, ‘kameralarının 30 gün süreyle kayıt altına alındığını’ söylemiştir. Kamera kayıt cihazı incelendiğinde, 30 günlük görüntü kaydı olduğu ve önceki tarihlere ait kayıtların olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

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NE OLMUŞTU?

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in sahibi olduğu Kervan Lezzet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin karar defterinde “Kervan Lezzet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 17 Aralık 2024 tarihinde şirket merkezinde toplandığı ve toplantıyı firari sanık Sami Kervancıoğlu’nun yönettiği” ifade edilmişti.

Toplantı sonucunda Sami Kervancıoğlu yeniden yönetim kurulu başkanı seçilirken ortağı Mustafa Pekel de yönetim kurulu başkan vekili olarak seçildi. Mustafa Pekel’in kardeşi Yaşar Pekel’in de iki firari sanıkla yönetim kurulu toplantısına katıldığı ve şirketin yönetim kurulu başkan vekili olarak seçildiği görüldü. Kervancıoğlu ile Pekel’in ıslak imzalarının yer aldığı hazirun cetvelinde iki firarinin de “toplantıya bizzat katıldığı” belirtilmişti. Ayrıca evraklarda şirketin muhasebe müdürü Fatih Asilsoy’un da adı yer almıştı.