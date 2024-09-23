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Polis kimlik kontrolünde silah çekti

Güncel
  • 23.09.2024 04:00
  • Giriş: 23.09.2024 04:00
  • Güncelleme: 23.09.2024 04:00
Polis kimlik kontrolünde silah çekti
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir polis, kimlik kontrolü sırasında silah çekerek rastgele ateş açtı. Son günlerde artan orantısız polis müdahalelerine bir yenisi daha eklendi. MA’nın haberine göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir polis, kimlik kontrolü sırasında yurttaşlara silah çekerek havaya rastgele ateş açtı.

Bazı esnaflar duruma tepki gösterdi. Polisler, Medeni Aytulun adlı genci gözaltına aldı. Gencin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Polisin gencin başına silah dayaması da tepki çekti.

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