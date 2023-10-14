Polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü, yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, polisin 'dur' ikazına uymayıp, kaçan alkollü sürücü F.F.A'nın kullandığı otomobilin çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi, Tunus Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, F.F.A. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ikazına uymayarak, alkol uygulamasından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, eğlence mekanlarının bulunduğu ve yayaların yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen S.Y. ve E.B.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan sürücü F.F.A.'nın alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetini yanında bulundurmamak ve 'dur' ikazına uymamaktan toplam 5 bin 451 TL idari para ceza uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde caddede hızla ilerleyen aracın 2 kişiye çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.