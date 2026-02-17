Polis kurşunuyla ölümü AYM hak ihlali görmedi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır’da 6 Aralık 2009 tarihinde Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kapatılması protestoları sırasında polis kurşunuyla katledilen Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem’in ölümüne dair yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkeme hem yaşam hakkı hem etkili başvuru hakkı hem de makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçelerini “kabul edilemez” buldu. Dosya avukatlarından İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Yöneticisi Yakup Güven, karara ilişkin MA’ya konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını aktardı.