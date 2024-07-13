Polis lojmanında ölü bulunmuştu: Yeşim Akbaş davasında, tutuklu polis beraat etti

Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili yargılanan polis beraat etti. Hayatını kaybeden Yeşim Akbaş'ın yakınları duruma tepki göstererek, verilen kararı kabul etmediklerini, davanın takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu bulunan polis D.Y, beraat etti.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın üçüncü duruşmasına maktul Yeşim Akbaş'ın yakınları, taraf avukatları ve tutuklu polis D.Y katıldı.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİLDİ

Akbaş ailesinin avukatlarından Barış Özbay, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu kaydederek, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Sanık avukatları ise D.Y'nin bilirkişi raporuna göre masum olduğunu iddia ederek D.Y'nin beratını istedi. D.Y. de hakkında en ufak bir delilin olmadığını ileri sürerek beraatını istedi.

Savcı verdiği mütalaada D.Y.'nin kasten adam öldürme suçunu işlediği için cezalandırılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme başkanı sanığın suçunun sabit olmadığından, tutuklu D.Y'nin "şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi.

AKBAŞ'IN YAKINLARINDAN TEPKİ

Mahkeme çıkışında karara tepki gösteren Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, "Benim kızım intihar etmedi. Bugün beklediğimiz adalet sağlanmadı ama Türkiye’de adaletin olduğuna inanıyorum. Bugün alınan bu kararla kızımın kemikleri sızladı" dedi.

Avukat Barış Özbay da duruşmadan karar çıkmasını beklemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporlarına itirazlarımızı sunmamıza rağmen mahkeme itirazlarımızı kabul etmeyerek konuyla ilgili mütalaa istedi. Savcılık sanığın kadına yönelik kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istese de mahkeme intihar edip etmediği ya da öldürülüp öldürülmediği konusunda bir şüphe oluştuğunu belirterek beraat kararı verdi. Biz bu kararın takipçisi olacağız çünkü Yeşim intihar edebilecek birisi değil. Verilen bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda kullanılan tabancanın sahibi D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.