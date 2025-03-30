Polis Maltepe mitingine BirGün’ü almadı: Boykotu hedef alanlar buna ne diyecek?

2 milyondan fazla yurttaşın adalet ve demokrasi talebini dillendirerek cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük istediği Maltepe mitingine, BirGün’ün “Yeniden Başlıyor” manşetinin yer aldığı 27 Mart tarihli sayısı polis tarafından alınmadı.

Maltepe’de dün tarihi bir miting gerçekleşti. CHP lideri Özgür Özel, alana 2.2 milyon yurttaşın geldiğini belirtti.

Mitingde en öne çıkan anlarından biri, medya boykotunun genişletildiği kısım oldu.

Yurttaşlar, Saray korkusuyla halkın sesini duymayan ve günlerdir yüzbinlerin katıldığı eylemlere yer vermeyen medya organlarını ıslıklarla protesto etti. Özel, NTV ve Doğuş Grubu’a yönelik boykot çağrısı yaptı.

İktidar sözcüleri ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, milyonların boykot iradesini hedef alırken, eylemleri göstermeyen medya organlarına sahip çıktı.

Şahin dünkü paylaşımında “Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz” dedi.

İktidar cenahı boykotu “basın özgürlüğü” üzerinden hedef alırken, dünkü mitinge BirGün’ün 27 Mart tarihli “Yeniden Başlıyor” manşetinin yer aldığı sayısı sokulmadı.

Girişte yurttaşların ellerindeki ve çantalarındaki eşyaları kontrol eden polisler, BirGün’ün beğenilen ve çokça paylaşılan “Yeniden Başlıyor” manşetinin provokasyona sebep olabileceğini iddia etti.

Çevrede bulunan yurttaşların itirazına rağmen çok sayıda yurttaşın gazetemiz BirGün’le alana girişi engellendi.

Konu boykot olunca basın özgürlüğünden dem vuran yetkililerin, bir gazetenin engellenmesi karşısında nasıl bir tutum alacağı merak konusu.