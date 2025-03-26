Polis maskeleri toplayarak öğrencilerin görüntülerini aldı: "Açıkça fişlemedir"

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı yürüyüşün sonunda alanı terk etmek isteyen öğrencilere polis, "Maskenizi çıkarmazsanız dağılmanıza izin vermeyiz" dedi. Maskelerini çıkarmak zorunda kalan öğrencilerin polisler kamera görüntülerini aldı.

Yapılan uygulamaya sert tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Öğrenciler açıkça fişlenmiştir" dedi.

Tanal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Üniversite öğrencileri, fişlenmemek için maske takıyor. Ancak görevliler, “maskenizi çıkarın” diyerek öğrencileri açıkça fişlemeye zorluyor. Peki soralım: İstanbul Adliyesi’nde maskeli, yakasız, numarasız polisler görev yaparken; öğrencilerin maske takması neden hedef alınıyor? Sicil numarasız, yüzü kapalı polis olur da; anayasal hakkını kullanan öğrencinin maskesi mi sorun oluyor? Bu bir çifte standarttır! Bu bir baskıdır! Bu, anayasal hakların ihlalidir! Anayasa’nın 20. ve 25. maddeleri gereği, özel hayatın gizliliği ve düşünce açıklama özgürlüğü devlet eliyle ihlal edilemez. Ceza Kanunu’na göre kişisel verileri hukuka aykırı şekilde toplamak ve yaymak açık bir suçtur. Kanunsuz emri veren de, uygulayan da sorumludur!

Çocukları fişlemeye kalkan herkes, açıkça suç işlemektedir! Bu yasa dışı uygulamaların peşini bırakmayacağız!"