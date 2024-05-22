Polis, Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle kitlelerce tanınan oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Los Angeles polisi, oyuncu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Tıp yetkilileri, popüler komedi dizisi Friends'in yıldızı Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı Ekim ayında öldüğünü açıklamıştı. Soruşturmada, oyuncunun vücudunda bulunan anestezik ketamini nasıl elde ettiği araştırılacak.

Kaza olarak değerlendirilen ölümde boğulma da etkili bir faktör olarak açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı yaptığı açıklamada, 54 yaşındaki yıldızın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve ABD Posta Denetleme Servisi ile birlikte çalıştıklarını doğruladı.

Perry, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin havuzunda tepkisiz halde bulunmuş, daha sonra olay yerinde öldüğü açıklanmıştı. Yapılan incelemelerde, ölüm sonrası kan örneğinde yüksek düzeyde ketamin bulunmuştu.

Kıdemli tıp doktoru yardımcısı Raffi Djabourian, ölümüne katkıda bulunan diğer faktörlerin koroner arter hastalığı ve opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan buprenorfinin etkileri olduğunu belirtti.

Perry'nin öldüğü sırada depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin tedavileri aldığı biliniyor.

Perry'nin ölümüne ilişkin soruşturma, federal ajanların uyuşturucuyla ilişkili ünlü ölümlerine karıştığı ilk olay değil. 2018 yılında Mac Miller'ın ölümünden sonra polis Miller'a sahte, fentanil içeren haplar satan Ryan Michael Reavis'i tutuklayarak suçlu bulmuştu.

Reavis, Nisan 2022'de federal hapis cezasına çarptırılmış ve 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.