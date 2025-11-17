Polis memuru 16 kilo esrarla yakalandı

Van İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.K.'nin kullandığı araçta yapılan aramada 16,3 kg esrar bulundu.

M.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak Batman Cezaevi'ne gönderildi. Polis memurunun çalışma masasında yapılan aramada 318 bin 400 TL para bulundu.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memur M.K. 10 Kasım'da mesai çıkışı eşi adına kiralanan kiralık araçla şehir dışına çıkarken Siirt Baykan'da uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada araçta 16,3 kg esrar bulundu.

AÇIĞA ALINDI, TUTUKLANDI

M.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakkında tutuklama kararı verilen polis memur M.K. Batman Cezaevi'ne gönderildi. M.K., hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında da Valilik tarafından açığa alındı.

Savcılığın verdiği talimat kapsamında, M.K'nin bürosunda yapılan aramada çekmecede bir poşet içerisinde 19 deste halinde 318 bin 400 TL para bulunurken, başka bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ayrıca polis memuru M.K.'ye ait araca da inceleme yapılmak üzere el konuldu.