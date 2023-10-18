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Polis memuru, cinsel istismardan tutuklandı

Kars'ın Selim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 17:38
  • Giriş: 18.10.2023 17:38
  • Güncelleme: 18.10.2023 17:39
Kaynak: DHA
Polis memuru, cinsel istismardan tutuklandı

İlçedeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.’nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.’nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. 

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