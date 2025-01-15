Polis memuru evli olduğu kadını ve ailesini katletti: 5 kişi öldü

Adana ve Mersin'de evli olduğu kadın ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve eşinin halasını öldüren şüpheli yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) boğazları kesilerek öldürüldüklerini belirledi.

ŞÜPHELİ POLİS MEMURU YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 43 yaşındaki Mehmet Tehçi'nin olduğunu saptadı.

EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Zanlı Mehmet Tehçi'nin sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan evli olduğu Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiğini, Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi öldürdüğünü tespit etti.

Daha sonra Yüreğir ilçesinde kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin halasını öldürdürüp kaçan şüpheli, Ceyhan ilçesinde yakalandı.

Öte yandan Mehmet Tehci'nin oğlu 16 yaşındaki Ökkeş Berk'in de geçen yıl intihar ettiği bildirildi.