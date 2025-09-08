Polis merkezi saldırısıyla bağlantılı bir kişi İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin yaşamını yitirdiği, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı daha gerçekleştirildi.

Balçova'daki saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi (32), İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı da gözaltına alınmıştı.

Nooriborojerdi'nin yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.