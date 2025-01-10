Polis merkezinde darp iddiası!

Berfin BAYSAN

İstanbul’da Hüseyin Ermiş adlı bir yurttaş Balat Polis Merkezi’ndeki polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ermiş, gördüğü şiddetin ardından geçici görme kaybı yaşadığını söyleyerek, polislerin hukuka aykırı bir prosedür yürüttüğünü söyledi.

Olay 25 Aralık 2024'te yaşandı. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Nilgün Ermiş, polis merkezinden kaçtı. Bu olayın ardından polis memurları, eşinin kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle Hüseyin Ermiş’i gözaltına aldı. Hüseyin Ermiş, burada 6-7 polis memuru tarafından kamera kaydı bulunmayan bir odada darp edildiğini iddia etti.

Ermiş, olayın ardından avukatıyla birlikte Balat Polis Merkezi’ne başvurdu. Avukatı Erdinç Öztürk, müvekkilinin vücudundaki darp izlerini tespit ettikten sonra durumu savcılığa bildirdi. Öztürk, polis memurlarına müvekkilinin darp edilip edilmediğini sorduğunda, “Olur öyle şey avukat bey” şeklinde bir yanıt aldığını söyledi.

Avukat Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını talep etti. Suç duyurusunda özetle şu ifadeler yer aldı: “Müvekkil Balat, Polis Merkezi’ne zarar giderimi için para teslim etmek için gitmiş, parayı kolluğa teslim etmiş ve sonrasında eşi Nilgün Ermiş hala koltukta iken kendisi polis merkezinden çıkmıştır. Olay Balat Polis Merkezi kamera kayıtları ile sabittir. Kaldı ki; müvekkil suçluyu kayırma suçunu işlemiş olsa dahi İstanbul Fatih Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polis memurlarının müvekkile uyguladığı muamelenin açıklanabilir tarafı bulunmamaktadır. Müvekkil suçlu dahi olsa polisin işkence etmeye yetkisi bulunmamaktadır.”

Öztürk yaşanan olayla ilgili “Hukuk devletinde, hiçbir kamu görevlisi kanunların üzerinde değildir ve herkes hukuk önünde eşittir. Kolluk, kendi hatasını müvekkilime yüklemeye çalışıyor. Bu durum, işkence ve kötü muamele yasağının açık bir ihlalidir" dedi.

GÖRME KAYBI YAŞADI

Hüseyin Ermiş, gözaltı sırasında polis memurları tarafından görüldüğü şiddete tepki göstererek, bu davranışların hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yaşadıklarını BirGün’e anlatan Ermiş, darp edilmesi sonucunda kısa süreli görme kaybı yaşadığını ve bu durum üzerine polislerin panikleyerek kendisini Eyüp Hastanesi’ne götürdüklerini söyledi. Ermiş, “Eşim hâlâ kolluktayken ben oradan çıktım. Sonradan, ‘Eşiniz kaçtı’ denilerek ifadem alınmak üzere karakola çağırıldım. Ancak ifade almak yerine 6-7 polis beni darp etti. Başımdan darbe aldım. En sonunda kafamı kaldıramaz hale geldim ve kısa süreli görme kaybı yaşadım. Panikledikleri için beni hastaneye götürdüler” dedi.