Polis Meslek Yüksek Okulları'na 2.500 öğrenci alınması kararı Resmi Gazete’de

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024- 2025 Eğitim ve öğretim yılı için 2.000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alınacak.

Kararda, adayların 23- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak sınavalara E Devlet üzerinden başvuru yapacağı ve eğitimleri sonunda başarılı olan öğrencilerin polis memuru olarak atanacağı ifadesine yer verildi.