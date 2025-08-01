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Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak. Başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi girilerek yapılacak.

Güncel
  • 01.08.2025 06:35
  • Giriş: 01.08.2025 06:35
  • Güncelleme: 01.08.2025 08:49
Kaynak: AA
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Fotoğraf: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak alım için başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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