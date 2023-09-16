Polis minibüsleri zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

İzmit'te göreve giden Çevik Kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 kara yolu İzmit ilçesi Serdar Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde trafik aniden yavaşlayınca 41 AIE 183 plakalı otomobil, 41 AOJ 727 plakalı hafif ticari araç ve göreve giden Çevik Kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs zincirleme kazaya neden oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 polis memuru, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.