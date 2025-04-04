Polis müdürlerine perde

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde sokak eylemlerine sert müdahalesiyle hafızalara kazınan, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen’in soruşturmasının sonucu bilinmiyor. İstanbul’daki eylemlerde sert müdahaleleriyle tepki çeken, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan ve kısa süre sonra da görevinden alınan Hanefi Zengin’in de akıbeti hakkında bir açıklama yapılmadı. BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişime Merkezi’ne (CİMER) Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen ile eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlü Hanifi Zengin’in meslekten atılıp atılmadığını, kamu görevine devam edip etmediklerini sordu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 25 Mart tarihli ve “gizli” ibareli yanıtında her iki isim için de “Bilgi verilemeyeceği” bildirildi.

2022’nin Ağustos ayında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine yönelik Ankara’da gerçekleşen polis müdahalesine, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu da tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, eylemciler arasındaki bir kadını “Al bunu” diyerek hukuksuz biçimde gözaltına aldıran Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen için, “O kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!” demişti.

TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEM OLDU

Hanifi Zengin ise Onur Yürüyüşü sırasında bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Taciz anlarını içeren video kaydının sosyal medyada yayılması üzerine insan hakları örgütleri, Zengin hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın gözaltına alınması da Zengin’in talimatıyla gerçekleşti. Sağlık çalışanlarının, meslektaşları Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi nedeniyle düzenlediği protesto eylemini takip eden gazetecilere yönelik tehditkâr tavırlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Zengin, kameraman Bilal Meyveci’ye “Çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi? Çekmediysen sonra görüşürüz!” sözleriyle tehditte bulundu.