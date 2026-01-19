"Polis orantısız güç kullandı" iddiası: Soruşturma başlatıldı

Erzurum'da polisin, bir kadına ve eşine karşı "orantısız güç kullandığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Erzurum Valiliği, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "polisin bir kadına ve eşine karşı orantısız güç kullandığı ve sözlü hakarette bulunduğu" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Valiliğin X'teki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında, 'polisin bir kadına ve eşine karşı orantısız güç kullandığı ve sözlü hakarette bulunduğu' iddialarına ilişkin paylaşımlar üzerine konu hakkında Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine konu adliyeye intikal ettirilmiş ve ayrıca adli süreç de başlamıştır. İnceleme ve soruşturma tamamlandığında konu hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."