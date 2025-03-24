Polis, otele sığınan eylemcileri tehdit etti: “Gel lan, çıkın dışarı”

Saraçhane'de dün gece yapılan polis müdahalesinden sonra otele sığınan eylemcilere bir polisin ''Gel lan, çıkın dışarı'' diye seslendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Saraçhane’deki eylemlerin 5’inci gününde, protestolara ilgi arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması kararlarının ardından yüz binlerce yurttaş Saraçhane'de toplandı.

Polis dün gecenin gecenin geç saatlerinde meydandaki eylemcilere biber gazı sıkarak ve şiddet uygulayarak müdahale etti.

Bir polisin otele sığınan eylemcilere ''Gel lan, çıkın dışarı'' diye seslendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.