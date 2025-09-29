Polis otosunun çarptığı 17 yaşındaki Kadir Miraç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda polis otosunun çarptığı Kadir Miraç Göker (17) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden polis otosu, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker’e çarptı. Kazada Göker ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göker, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadir Miraç Göker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.