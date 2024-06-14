Polis raporunda gizlenen bürokrat

Depremde 300’e yakın kişinin ölümüne neden olan müteahhidi Mersin’e kaçıran Seyfullah Ordueri hakkında Emniyet’in rapor hazırladığı anlaşıldı. “Gizli” raporda Ordueri’nin İçişleri Bakanlığı bürokratı olduğu gizlendi.

Depremde yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olduğu ifade edilen AKP’li Müteahhit Yunus Kaya’yı Mersin’e kaçıran İçişleri Bakanlığı bürokratı Seyfullah Ordueri hakkında Emniyet tarafından hazırlanan rapora BirGün ulaştı.

Önceki dönem AKP’li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Müteahhit Yunus Kaya’nın Antep’te inşa ettiği birçok bina depremde yerle bir oldu.

Hatta deprem felaketinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nurdağı’na gitti. Erdoğan’ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı bir yurttaş, “Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı” diye isyan etti. Yurttaşın Erdoğan ile konuşmasından kısa süre sonra da hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, servetinin bir kısmını devrettikten sonra 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

GÖREVİ GİZLENDİ

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün, Seyfullah Ordueri hakkında 21 Şubat 2023 tarihinde hazırladığı “gizli” ibareli rapora ise BirGün ulaştı. Raporda, uzun süre Nurdağı Kaymakamı olarak görev yapan, şimdi de İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan Seyfullah Ordueri’nin, müteahhit Kaya’yı Mersin’e nasıl götürdüğü anlatıldı.

Antep-Mersin arasında, incelenen kameralarda Kaya’nın Mersin’e götürüldüğü aracın İçişleri Bakanlığı bürokratı Ordueri tarafından kullanıldığı belirlendi. Hatta Emniyet’in kayıtlarında göre, araç daha önce de müteahhit Kaya’nın kardeşi tarafından kullanıyordu.

Raporda Seyfullah Ordueri’ne dair şu bilgilere yer verildi: “Ordueri 2012 ile 2016 yılları arasında Nurdağı Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 6 Şubat depreminden kısa süre sonra, 12 Şubat 2023’te uçakla Ankara’dan Antep’e geldi. Eşi ise Eylül 2020 ile Haziran 2021 yılları arasında müteahhit Yunus Kaya’nın yanında büro memur olarak çalıştı. Ayrıca 2021’de eşi hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ üyeliğinden işlem yapıldı.”

Ancak Emniyet’in raporunda, Ordueri’nin şimdiki görevine, yani İçişleri Bakanlığı bürokratı olduğuna değinilmemesi ise dikkat çekti.

ERİŞİME ENGELLETMİŞTİ

Kısa süre önce de Seyfullah Ordueri’nin talebiyle BirGün’ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma erişime engellenmişti. Erişim engeli getirilen paylaşımda, 24 Ocak’ta “Müteahhidi bürokrat kaçırmış!” başlıklı haber yer alıyordu. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin Ordureri’nin başvurusuyla, 6 Haziran’da 9 haber ve sosyal medya paylaşımını erişime engellediği bildirilmişti.