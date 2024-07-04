Polis şefinden suç duyurusu: Tolgahan Demirbaş, Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı

Sinan Ateş soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş cinayeti davası sanığı Tolgahan Demirbaş'ın, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Mersin Milletvekili MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sinan Ateş soruşturmasında görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Gökay Öner suç duyurusunda, Sinan Ateş davası sanıklarından Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’la aynı evin otoparkında araç içinde bulduklarını ileri sürdü.

Öner, Sinan Ateş'ten önce 6 sene Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan ve bir önceki dönemde Mersin'den Milletvekili seçilen Olcay Kılavuz’un gözaltına direndiğini iddia etti.

Öner, Demirbaş'ı gözaltına alan polislerin tanık olarak ifadesinin alınmasını da istedi, Demirbaş’ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağının sahte olduğunu beyan etti.

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Arz olunan ve resen görülecek sebeplerle; Kamuoyunda Sinan Ateş dosyası olarak bilinen dosya içeriğinde, sosyal medyada yer alan tutanağın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, Tutanağın dosya içeriğinde bulunması halinde, gerekli incelemelerin yapılarak gerçeğe aykırı olarak tutanak düzenleyen kamu görevlilerin tespit edilerek haklarında gerekli soruşturma işlemleri sürdürülerek kamu davası açılmasını, Müvekkilimiz tarafından olay günü yanında bulunduğu beyan edilen kamu görevlilerin tanık sıfatıyla dinlenilmesini vekaleten talep ederiz."

AYŞE ATEŞ DE KILAVUZ'UN İSMİNİ VERDİ

Sinan Ateş cinayeti davasının bugün görülen duruşmasında Ayşe Ateş, cinayeti düzenleyen isimlerin arasında Olcay Kılavuz'un da bulunduğunu iddia etmişti.

Ayşe Ateş'in beyanına göre Sinan Ateş kendisine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in verdiği talimat doğrultusunda Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kiralık katil aradığını anlattı.