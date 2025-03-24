Polis, "Seni de alacaklar" dedi, genç "Zaten aldılar bugün çıktım" diye yanıt verdi
Kendisine "Gerizekalı seni de alacaklar" diyen polise "Zaten aldılar, dün aldılar. Bugün çıktım, tekrar buradayım" karşılığını veren eylemci gencin videosu kısa sürede viral oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda ilginç anlar da yaşanıyor.
Bugün yaşanan görüntülerde bir polis ile genç bir protestocu arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Polis eylemci vatandaşa "Gerizekalı seni de alacaklar" dedi. Eylemci genç ise "Zaten aldılar, dün aldılar. Bugün çıktım, tekrar buradayım" karşılığını verdi.
Söz konusu video, bugünkü protestolarla ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.
Protestocu gençten "Seni de alacaklar" diyen polise: "Zaten aldılar bugün çıktım"https://t.co/guf69HRQN3 pic.twitter.com/q0BNiQDFC6— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025