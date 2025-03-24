Polis, "Seni de alacaklar" dedi, genç "Zaten aldılar bugün çıktım" diye yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda ilginç anlar da yaşanıyor.

Bugün yaşanan görüntülerde bir polis ile genç bir protestocu arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Polis eylemci vatandaşa "Gerizekalı seni de alacaklar" dedi. Eylemci genç ise "Zaten aldılar, dün aldılar. Bugün çıktım, tekrar buradayım" karşılığını verdi.

Söz konusu video, bugünkü protestolarla ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.