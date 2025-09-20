Polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti hakkında verilen karar kısmen bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdükten sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı davaya ilişkin kısmen bozma kararı verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Geçti hakkında verilen "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S'ye karşı "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezalarına ilişkin incelemelerini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kararlaştırdı.

Kararda, eylemin doğru olarak nitelendirildiği, sanıklara verilen cezalarda bir isabetsizlik olmadığına dikkat çekilerek, bu kararlar yönünden yapılan istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.

"GECE VAKTİ NİTELİKLİ YAĞMA" SUÇUNDAN DAVA AÇILACAK

Öte yandan sanığın boğuşma esnasında kendisine müdahale eden başka bir polisin silahını zorla ele geçirerek aldığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında bu eyleminden dolayı "gece vakti nitelikli yağma" suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan kararda, kamu davası açılarak bu dosyanın da ana dava dosyasıyla birleştirilmesi istendi.

Daire, dosyaların birleştirilmesi sağlandıktan sonra yargılama yapılıp karar verileceğine hükmederek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Sanığın, 25 Eylül'de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.