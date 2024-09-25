Polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin kuzeni tutuklandı
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede bir polisi öldüren Yunus Emre Geçti'nin kuzeni gözaltına alındı. K.G., isimli şahsın sosyal medya platformlarında silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin kuzeni sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikametinde olduğunu belirleyen ekipler K.G'yi gözaltına aldı.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK
18 yaşından küçük şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.G. tutuklandı.