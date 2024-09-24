Polis Şeyda Yılmaz’ı öldüren şahsın annesi: Yalvardım, karakollara gittim, devlet neden almadı?

İstanbul Ümraniye’de Şeyda Yılmaz isimli polisi öldüren Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti, "26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı?" dedi.

Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polisin silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan 27 yaşındaki polis Şeyda Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Emre Geçti tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 26 ayrı suç kaydı olmasına rağmen cezaevinde olmaması kamuoyunda büyük tepki çekti.

"ÇOCUĞUMUN BEN YERİNİ SÖYLEDİM, BULDURDUM"

Olaya ilişkin konuşan Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti de madde kullanan ve satan oğlunu defalarca şikayet ettiğini, gözaltına alındığı gece de yine kendisinin ihbar ettiğini anlattı.

Yetkiliere tepki gösteren Pınar Geçti, "Her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben" diye konuştu.

Pınar Geçti, şu ifadeleri kullandı:

"Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, ’yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız.’ Allah’ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese. 26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm""

Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği olayda, anne Pınar Geçti de çıkan çatışmada yaralanmıştı.