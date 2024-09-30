Polis Şeyda Yılmaz’ı öldüren Yunus Emre Geçti'nin 'saygı indirimi' aldığı ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden 26 suç kaydı sahibi Yunus Emre Geçti’nin suç kayıtları ortaya çıkıyor.

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre Yunus Emre Geçti’nin arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip onu bıçakladığı, trafikte birine ateş açtığı, bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının “saygı” indirimiyle üç yıla düştüğü ortaya çıktı.

26 suç kaydı bulunan Geçti'nin adliyeye intikal eden 24 dosyasından 14'ünde şüpheli, 6'sında ise suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldığı tespit edildi. Geçmişine bakıldığında gasp, silahla yaralama ve tehdit gibi birçok suça karıştığı görüldü.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI YARALADI

Geçti’nin en yakın zamanlı dosyalarından biri ortaokuldan beri arkadaş olduğu Ali Y.’yi yaralamasıyla ilgili. Olay Yunus Emre Geçti’nin Ali Y.’nin kız arkadaşına hakaret etmesiyle başladı. Bunu öğrenen Ali Y. Geçti ile tartıştı, tartışmadan sonra Geçti, Instagram’dan arkadaşına etrafa tabancayla ateş ettiği videoyu gönderip ‘ansızın’ yazdı.

Videoyu göndermesinin üstünden dört gün geçmeden de Geçti 28 Haziran 2024’te sokak ortasında arkadaşı Ali Y.’yi bacak ve kalçasından yaraladı, ayrıca “Seni doğrarım” diye bağırdı.

Ali Y.’nin şikayeti üzerine ifadesi alınan Geçti yine iddiaları reddetti. Kimlik tespitinde oto galerici olduğunu ve olayda saldırıya uğrayanın kendisini olduğunu söyledi.

Savcılık “basit yaralama” suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sürüyor.

SİLAHLA TEHDİT VE MALA ZARAR VERME

Geçti, 10 Ağustos 2023'te başka bir suça daha karıştı. Ümraniye'de trafikte bekleyen Hasan A.'ya silahla ateş açan Geçti, daha sonra silahın kabzasıyla araç camını kırarak Hasan A.'nın kolunu yaraladı.

İlk başta şikayetçi olan Hasan A., daha sonra şikayetini geri çekti. Ancak savcılık, "silahla tehdit" suçundan Geçti hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Duruşmalara katılmayan Geçti hakkında mahkeme, zorla getirilme kararı çıkardı.

ARKADAŞINI GASP ETTİ

Geçti’nin karıştığı bir diğer olay, 19 Eylül 2022'de gerçekleşti. Geçti ve üç arkadaşı, Taha S.'yi Sancaktepe’de bir ormanlık alanda darp ederek bin lirasını ve telefonunu gasp etti.

Şüpheliler, daha sonra mağdura eşyalarını geri vermek için 7 bin lira daha talep etti. Geçti ve diğer sanıklar hakkında "silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Geçti, suçu kabul etmeyip sadece tartışma yaşandığını savundu.

"SAYGI İNDİRİMİ" ALMIŞ

Yunus Emre Geçti, "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak olay sırasında 18 yaşından küçük olması, mağdurun zararını gidermesi ve duruşmadaki "saygılı" tavırları nedeniyle mahkeme cezasında indirim yaptı. Sonuç olarak Geçti'nin cezası 3 yıl 20 güne düşürüldü. Diğer sanıklar da farklı oranlarda cezalara çarptırıldı. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.