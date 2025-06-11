Polis şiddetine dava yok

Haber Merkezi

Bursa’da kendilerine polisler tarafından şiddet uygulandığını belirten kişiler, polisleri teşhis etmelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı.

Bursa’da 4 Aralık 2024 tarihinde Ahmet S, Samet Ş, Gökhan K. ve Zafer Y, otomobil çıkma parçası satan işyerinde, sivil polislerin baskınıyla gözaltına alınıp karakolda işkence gördüğünü öne sürmüştü. Evrensel’in haberine göre, polislerin teşhis edilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadı.

Yaşanan olay ile ilgili açıklama yapan Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin, “Müvekkilleri tanınmaz hale getiren kolluk görevlilerinin isimleri belli olmasına ve müvekkillerimiz tarafından da teşhis edilmelerine rağmen haklarında henüz dava açılmamıştır. Yine bu polisler hakkında idarî yönden de herhangi işlem yapılmamış olup bu şahıslar halen görevlerine devam etmektedirler. İşkence bir insanlık suçu olup, bu suçu işleyen kolluk görevlilerin herhangi bir ceza almadan işlerine devam etmeleri kabul edilemez” dedi.