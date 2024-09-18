Polis şiddetine işçiden dava

EMEK SERVİSİ

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikasına üye olduktan sonra hırsılık ve ahlaksızlık gibi durumları ifade eden Kod-46 ile işten çıkarılan 146 işçi 2 aylık direniş sürecinde polisin sert müdahaleleri ile karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde ters kelepçeyle gözaltına alınmalarının ardından bugün Türkiye İşçi Partisi avukatları tarafından, şiddet gören işçiler adına dava açıldı. Davayı takip edecek Avukat Duygu Eroğlu, Çatalca Adalet Sarayı önünde işçiler ve sendika temsilcileriyle beraber basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gerçekleşen basın açıklamasında Avukat Eroğlu, kolluk kuvvetlerinin hakkını arayan işçilere günlerdir uyguladığı şiddeti vurgulayarak, "Daha bu hafta Sakarya’da bir fabrika yanıp işçiler can verdiğinde patronlar ters kelepçe ile tutuklanmadı. Benim 10 tane fabrikam var diyen başka bir zorba; işçilere, polislere küfür, tehdit, hakaret ettiğinde ters kelepçe ile gözaltına alınmadı. Ama hakkını arayan, ‘Artık saatlerce çalışıp açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz’ diyen işçi ise günlerdir polisin şiddeti ve baskısıyla karşı karşıya. İşçilerin bazıları ağır denilecek şekilde yaralanırken bazıları ise morluk ve eziklerle ucuz kurtuldu. Biz bugün Çatalca Emniyet Müdürünün ‘Saldırın’ emriyle işçileri darp eden kolluk kuvvetleri hakkında davamızı başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

İşçilerin ters kelepçeyle gözaltına alınmalarının ardından, yasal olan eylem yerleri de ellerinden alındı. Bunun üzerine işçiler Çatalca Kaymakamlığının önünde protestoya başladı.

Yapılan açıklamada, protesto yerleri ellerinden alınmış işçiler adına konuşan Avukat Eroğlu, "Polonez işçilerinin barışçıl protesto yerleri fabrikanın önüdür ve orası resmi yol statüsünde değildir. Hangi gerekçe ve kararla eylem alanları darmaduman edilmiş, kapatılmıştır? Mülki amirin bu kararları da hukuki dayanaktan yoksun ve taraf gözetilerek verilmiş kararlardır" dedi.