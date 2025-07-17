Polis şiddetine kalkan oluyorlar

Haber Merkezi

Son yıllarda artan polis şiddeti toplumun her kesiminden tepki alıyor. Şiddeti soruşturma yerine gizleme çabaları ise "Cezasızlık" algısını güçlendiriyor. Son yıllarda birçok şiddet olayında polislerin soruşturulmasına izin verilmedi.

AVUKATLARA ENGELLEME

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs’ta avukatlara müdahale ettiği iddia edilen polisler hakkında soruşturma izni vermedi. Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi avukatlar, emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, darp raporu da dosyaya eklenmişti.

GENÇLERE ŞİDDET

İstanbul Valisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto ederken valinin önünde işkenceyle gözaltına alındığını belirten, Filistin destekçisi 9 gencin şikâyetçi olduğu polis ve korumalar hakkında soruşturma izni vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında protesto ettikleri için gözaltına alınan dokuz kişi, gözaltı sırasında ve emniyette işkenceye maruz kaldığını belirterek Cumhurbaşkanlığı Koruma Personelleri ve çok sayıda polis hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

GAZETECİLERE MÜDAHALE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gezi Direnişinin dokuzuncu yıldönümü anmasında gazetecilere şiddet uygulayan polislerin tespit edilememesini gerekçe göstererek polisler hakkında soruşturma izni vermedi.

MİRAÇ İÇİN ADALET

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde, 7 yaşındaki Miraç Miroğlu 3 Eylül 2021 tarihinde evinin bulunduğu sokakta bisiklet sürerken, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Miroğlu’na çarpan polis Metin Kiraz hakkında “taksirle öldürme” suçundan açılan davanın 7’nci duruşmasında mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, herhangi bir hız tespiti yapılmadan aracın yavaş gittiği ve Miroğlu’nun kusurlu olduğu öne sürüldü. İddia Makamı da bu yönde mütalaa vererek fail polis hakkında beraat talep etti. Mahkemeden de bu yönlü (beraat) karar verildi. Karara itiraz eden barolarının başvurduğu İstinaf Mahkemesi, polis Kiraz hakkında verilen beraat kararını bozarak, dosyayı tekrardan İdil Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Duruşmanın yeniden görülmesi için İçişleri Bakanlığı’nın izni olması gerekiyor. Ancak aradan geçen iki ayı aşkın süreye rağmen bakanlıktan yanıt verilmedi.

Miraç Miroğlu

2 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Ağrı Valiliği, Diyadin’de 15 yaşındaki Muhammed Aydemir ve 16 yaşındaki Orhan Aslan’ı öldürdükleri için haklarında soruşturma istenen polisler hakkında soruşturma izni vermemişti. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi daha sonra 2 yıl önceki olayla ilgili olarak soruşturma açılmasına karar verdi.