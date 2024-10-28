Polis şiddetine ve ırkçılığa isyan

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Portekiz’in başkenti Lizbon’da polis şiddetine karşı protestolar giderek büyüyor. Hafta başında polis tarafından vurulan Odair Moniz’in ölümüyle tetiklenen ayaklanmaların ardından cumartesi günü polis şiddetine karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, göçmen kökenlilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede yaşayan Moniz için adalet talep etti. Euronews’in haberine göre protestoyu düzenleyen Vida Justice hareketinden ve Yeşil Burun Adaları’ndan çok sayıda bayrak meydanları doldurdu. Göçmen karşıtı aşırı sağcı Chega partisi de Lizbon’da polisi savunan bir protesto gösterisi düzenledi.