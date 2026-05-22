"Polis tacizi" davasında gerekçe: Tepkisizlik rıza değildir

Ankara Gazi Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki A.A isimli kadın, “Uyuşturucu arama” gerekçesiyle evine giren polis memuru Hüseyin K’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. Komşusunun, “Yüksek sesle müzik dinleniyor” şikâyetiyle evine gelen polisin cinsel saldırısına maruz bırakılan kadın, saldırının bir saat boyunca devam ettiğini belirtti.

Kadının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından polis memuru Hüseyin K. tutuklandı. Ankara 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan polis memuru, cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay cezalandırılsa da “Tutuklu bulunduğu zaman” göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

TEPKİSİZLİK RIZA DEĞİLDİR

Ankara 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Hüseyin K. hakkında, “Cinsel saldırı” suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini kaleme aldı. Gerekçede, cinsel saldırı sırasında mağdurun tepki verememesinin ve bir süre sanığın isteklerine uyum gösterir görünmesinin rıza olarak değerlendirilemeyeceği de anlatıldı.

Mahkemenin hapis cezasına yönelik gerekçeli kararında öte yandan, olayın hemen sonrasında komşularının kapısını çalan A.A’nın, “Polis bana cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı, bana dokundu” ve “Bana cinsel organını gösterdi” şeklindeki ifadelerinin spontane şekilde ortaya çıktığı da vurgulandı. Mahkeme, sözlerin ağızdan spontane şekilde çıkması itibarıyla “Sonradan kurgulanmış suçlama” ihtimali bulunmadığını da kayda geçirdi.

OTORİTE VURGUSU

Gerekçeli kararda, mağdurun olay sırasında korktuğu için aktif direnç göstermemesinin de suçun gerçekleşmediği anlamına gelmeyeceğinin altı çizildi. Mahkeme, A.A.’nın polis memuru olan sanığın otoritesi karşısında korktuğunu, zarar görebileceğini düşündüğünü ve “Kaçabilmek için sanığın güvenini kazanmaya çalıştığı” yönündeki anlatımını da inandırıcı buldu.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın eylemini polis olmanın sağladığı otoriteyi kullanarak gerçekleştirdiği de belirtildi. Gerekçede, mağdurun sanığa karşı koyamamasında sanığın kamu görevlisi olmasının etkili olduğuna da dikkat çekildi.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER

Polis memurunun savunmasındaki çelişkilere de zapta geçirildi. Kararda, sanığın emniyette verdiği ifadede A.A.’nın kendisine cinsel birliktelik teklif ettiğini ve tehditte bulunduğunu anlattığı ancak mahkemede bu ifadelerin önemli bölümünü kabul etmediği bildirildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, kamera kayıtlarının mağdur anlatımını desteklediği de yazıldı.

TAHLİYE

İhbar üzerine gittiği evdeki kadına cinsel saldırıda bulunan Hüseyin K. hakkında, “Cinsel saldırı” suçundan verilen altı yıllık hapis cezası, “Suçun kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlendiği” gerekçesiyle artırılarak dokuz yıla çıkarıldı. Yapılan son değerlendirmede takdiri indirim uygulanarak ceza 7 yıl 6 aya indirildi. Sanığın, “Cezaevinde tutuklu bulunduğu süre” göz önüne alınarak tahliye edilmesine hükmedildi.