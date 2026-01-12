Polis, uyuşturucu baskını yaptığı mekana girmeden “İçeride ünlü biri var mı?” diye sormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaman, hakkındaki iddialarla ilgili Türk basınını eleştirirken, İtalya basınına seslendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozan Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk basınına yönelik sert eleştirilerde bulunurken, İtalya basınına da çağrıda bulundu.

Türk basınının kendisine karşı tutumunun yeni olmadığını savunan Yaman, İtalyan gazetecilerden doğrulanmamış haberleri yaymamalarını istedi.

''TÜRK BASINI BANA KARŞI HER ZAMAN KÖTÜ DAVRANIR''

Yaman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İtalyan basını, Türk basınının bana karşı her zaman kötü davrandığı bilinen bir şey, bu yeni değil. Ama siz öyle değilsiniz. Lütfen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına siz de düşmeyin. Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz?"

TERKOĞLU: POLİS YAMAN’I İKİ KEZ ARADI, ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKMADI

Öte yandan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, oyuncu Can Yaman'ın medyaya yansıyan "üzerinden uyuşturucu çıktı" iddialarını köşesine taşıdı.

Oyuncunun üzerinden uyuşturucu çıkmadığını belirten Terkoğlu, "Yaman’ın telefonuna el kondu, şifresini de vermiş. Bir süredir medyada okuduğumuz örnekler gibi ilerlerse telefonundan soruşturmayla ilgili ya da ilgisiz, özel hayatına dair her şeyin servis edileceğini belki de görürüz." diye yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, ifade ve test işlemlerinin ardından önceki gün serbest bırakıldı. Yaman'ın üzerinde uyuşturucu bulunduğu iddia edildi. Yaman ise iddiaları reddederek, "Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz?" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Can Yaman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili detayları köşesine taşıdı. Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Anlatılana göre, şu sıra İspanya’da çekilen bir filmde rol alıyor. Çekimlere, 21 Aralık-12 Ocak aralığında Noel-yılbaşı tatili verildi. Bu nedenle tatilini ailesinin de yaşadığı İstanbul’da geçirmeye karar verdi.

9 Ocak Cuma akşamı, İstanbul’da arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. O gece polis, savcılık talimatıyla, dokuz ayrı gece kulübünde, uyuşturucu araması yapıyordu. Yaman’ın eğlendiği ünlü mekâna da geldi.

İşte her şey bundan sonra başladı.

Yandaş ya da karşıt... Haber, medyada, 'Can Yaman’ın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi, gözaltına alındı' şeklinde verildi.

Teyit ettiğim bilgiye göre...

Polis mekân girişinde arama kararını gösterdi. Girmeden önce de ünlü bir ismin olup olmadığını sordu. İçeri girdi. Arama yaptı. Can Yaman’ı tanıdı. Yaman’ı bir değil tam iki kez aradı. İkisinde de uyuşturucu madde bulunmadı. Altını çiziyorum: Uyuşturucu madde bulunmadı. Söylediğim olay, polisin resmi tutanağına da “Üzerinde bulunmuş herhangi bir uyuşturucu madde yoktur” şeklinde geçti. Ancak medyada aksi şekilde servis edildi, böyle manşetler atıldı.

(...)

Kendisine verilen görevi yapan polis, talimatı veren savcıya bilgilendirme yaptı. Can Yaman’ın da mekânda olduğunu söyledi. Polis, savcının talimatı üzerine Can Yaman’ı gözaltına aldı. Can Yaman, o geceyi nezarette geçirdi. Adli Tıp’ta saç ve kan testi alındı. 10 Ocak Cumartesi saat 13 civarında Emniyet’te ifadesi alındı, teste götürüldü, ardından serbest bırakıldı.

Bazı medya organlarında 'Can Yaman aleyhinde daha önceki soruşturmalarda alınmış ifadeler olduğu' söylendi. Öğrendim ki gözaltı sonrası, Can Yaman’a 11 soru soruldu. Bu 11 sorunun içinde ne böyle bir ifade ne de iması var. Sorulardan 9 tanesi kişisel bilgi iken 2 tanesi uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına ve hakkında daha önce dava olup olmadığına dair. Yaman, o iki soruya da 'Kullanmadım, Adli Tıp raporunda da göreceksiniz' şeklinde yanıt verdi.

Bu arada...

Yaman’ın telefonuna el kondu, şifresini de vermiş. Bir süredir medyada okuduğumuz örnekler gibi ilerlerse telefonundan soruşturmayla ilgili ya da ilgisiz, özel hayatına dair her şeyin servis edileceğini belki de görürüz."