Polis, ‘zabıta ceza yazsın’ demiş!

BirGün\Ankara

"Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye" kampanyasına devam eden SOL Parti’ye yönelik gericiler bir saldırı daha gerçekleştirdi.

SOL Parti İstanbul İl binasına “Yaşasın şeriat” yazılarak saldırı düzenlenmesinin ardından Ankara Keçiören İlçe Örgütü’ne de benzer bir saldırı düzenlediği açıklandı. Dün gece saatlerinde Keçiören İlçe Örgütü’nün kapısına “Yaşasın şeriat” yazılı bir pankart asıldı.

"KARANLIĞA KARŞI HALK YÜRÜYÜŞÜ"

SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Bu gece Ankara Keçiören İlçe binamıza birkaç şeriatçı çapulcu tarafından yapılan provakatif saldırıya karşı buradayız! Bu abluka dağıtılacak, bu karanlık yenilecek” denildi. Ayrıca bu akşam 18.30’da Keçiören İncirli’deki Danışment Kavşağı’nda “Karanlığa karşı halk yürüyüşü” düzenleneceği duyuruldu. Yarılan açıklamada, “ABD güdümlü Talibancı karanlığa, şeriat düzenine hayır! Laikliği, demokrasiyi bağımsızlığı, özgürlüğü savunuyoruz” denildi.

POLİS İŞLEM YAPMADI

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan ise BirGün’e yaptığı açıklamada olayla ilgili polisin işlem yapmak istemediğini, “zabıtayı çağırın pankart asanlara para cezası yazsın” dediğini anlattı. Ayduğan şunları söyledi:

"Gece, parti binamıza ‘yaşasın şeriat’ yazılı pankart asıldığını öğrenince polisi çağırdık. Polis hiçbir şekilde işlem yapmadı. Polis merkezine de gittik, görgü tanığı olmasına rağmen ifadesi alınmadı. Hatta gece gelen polisler pankartı bile almadı, sabah TEM’den gelen ekip pankartı aldı. Polis merkezinde görevli bir polis ‘zabıtayı çağırın pankart asanlara ceza yazsın’ dedi. Emniyet, bu olaya basit ve sıradan bir olaymış gibi yaklaşıyor. Partimizin yasal pankartlarını asan arkadaşlarımız evlerinden gözaltına alınırken şeriat çağrısı yapıp parti binamıza pankart asanlara işlem yapılmıyor."

SOL PARTİLİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan üç SOL Partili gerici provokasyon girişiminin ardından hedef gösterilerek gözaltına alınmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmesi üzerine, SOL Parti iktidarın ve gericilerin hedef tahtasına oturttuğu laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başlamıştı. Ardından İstanbul’da SOL Genç üyesi üç kişi ile Balıkesir’de iki SOL Partili benzer gerekçelerle gözaltına alındı.