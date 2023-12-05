Polise kumpas kuran kaçakçı istedi, mahkeme isminin haberden çıkarılmasına karar verdi

Polise kumpas kurmakla gündeme gelen kaçakçı, mahkemeye BirGün'ün haberine erişim getirilmesini istedi. Başvuruyu kısmen kabul eden mahkeme, kaçakçının isminin haberden çıkarılmasına karar verdi.

Haber Merkezi

BirGün’ün 28 Kasım tarihinde “Emniyet müdürleri kaçakçıların ortağı!” başlığıyla yayımlanan haberi tartışmalara neden oldu.

Haberde, sigara kaçakçılarının, “Kaçakçıların kabusu” olarak bilinen polise iftira atıp meslekten attırdığı ifade ediliyordu. Kaçakçıların, emniyet müdürleriyle kaçak sigara fabrikası kurmak için işbirliği yaptıklarını ve bu yüzden polise kumpas kurduklarını itiraf ettiği belirtiliyordu.

Tanık ve sanık ifadelerinde, polis müdürleri ile birlikte hareket edip polis memuru S.E.’ye kumpas kurduğu ifade edilen kaçakçı İ.Y. mahkeme başvurdu. BirGün’ün haberinin erişime engellenmesini talep etti. Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engeli talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, İ.Y.’nin isminin haberlerden çıkarılmasına karar verdi.