Polise tabanca çeken 2 kişi adli kontrolle serbest
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine T.D. ve M.E.D, tepki gösterdi.
Şüphelilerden biri tabanca çekti.
Arbede yaşanırken şüpheliler gözaltına alındı.
T.D. ve M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.