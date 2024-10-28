Polisi öldüren şahıs: "Şehit hepimizin şehidi"

Büyükçekmece’de kendisine yardım etmek için evine giren polis Cihat Ermiş’i öldüren Muhammet Berke Çorak’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Çorak’ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanık Çorak’ın ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapsine karar verirken ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Büyükçekmece’de 9 Ekim 2023 tarihinde 31 yaşındaki polis Cihat Ermiş’i öldüren 20 yaşındaki Muhammet Berke Çorak’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulunurken, hayatını kaybeden polis Cihat Ermiş’in eşi, annesi ve babası da katıldı.

"BEN VATANINI SEVEN BİR İNSANIM"

Mahkemede söz verilen sanık kendisini "Ben sadece kendimi korumak için böyle bir şey yaptım. Ben vatanını seven bir insanım. Benim kolluk kuvvetlerine direnme dosyam yoktur. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapmazdım. Allah ailesine sabır versin. Şehit hepimizin şehidi" sözleriyle savundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sanık Çorak’ın ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapsine karar verirken ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın evine silahla ateş edilmesi sebebiyle ekip olarak olay yerine giden maktul Cihat Ermiş’in kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarıldı. İddianamede, cevap verilmemesi nedeniyle can güvenliğinden endişe edilerek yardım etmek için özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiğinde maktule silahla iki kez ateş edildiği belirtildi.

Polisin hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, sanık Çorak’ın ifadesine de yer verildi.

Çorak "Olay günü uyuşturucu madde kullandım. Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti ve zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp biri girince 2 kez ateş ettim. Hedef gözetmedim. Polis diye seslenildiğini duymadım ve ölen kişinin polis olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Hazırlanan iddianamede sanık Çorak’ın ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.