Polisi öldüren saldırganın ailesinden 5 kişi tutuklandı

Olay, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde 8 Aralık günü sabah saat 07.30’da gerçekleşti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda baskın yapılan evin içinden polislere ateş edildi.

Saldırı sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polise ateş açan saldırgan R.A. (35) öldürülürken, saldırganlardan Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden Cemal A., Bedriye A., Rabia A., Simge A. ve Çetin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 5 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından, ayrıca Rabia A., Simge A. ve Çetin A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da tutuklandı.