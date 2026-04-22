Polisin aile aramaları son bulmalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi İlayda Zorlu’nun polisin ailesini arayıp “Kızınız 8 Mart’a, eylemlere katılıyor” diyerek provoke etmesinin ardından gördüğü aile baskısıyla hayattan koparılmasının ardından Ankara, Mersin ve Edirne’de üniversiteliler sokağa çıktı.

Ankara Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen Üniversiteli kadınlar İlayda Zorlu’nun akıbetini sorarak "İlayda Zorlu isyanımızdır" sloganı attı. Toplanan öğrencileri polis önce ablukaya aldı, ardından müdahale etti.

Edirne’de Saraçlar Caddesi PTT önünde bir araya gelen üniversiteliler, yaptıkları açıklamada Zorlu’nun ölümünün bir intihar değil devletin yarattığı ve beslediği şiddet düzeni içinde yaşanan bir cinayet olduğunun altını çizdi. Üniversiteliler iktidarın muhalefeti hedef alırken geleceğine sahip çıkan gençliğin de bu baskıdan nasibini aldığını, haksız ithamlara maruz kaldığını, aile aramalarıyla üniversitelilerin mücadelesinin kriminalize edilmek istendiğini belirtti. İlayda Zorlu’nun da bu sistematik baskı politikasının sonucu olarak yaşamdan koparıldığını ifade eden üniversiteliler “Hukuksuzca aile araması yapıp yalana dayalı provakatif bilgiler veren polisler, polislere bu talimatı verenler; İlayda’ya baskı ve şiddet uygulayan, ölümüne neden olan silahın sahibi babası yargılanıp, hesap verecek” dedi.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü önünde bir araya gelen üniversiteliler ise yakın zamanda Mersin Üniversitesi öğrencilerinin ailelerinin de benzer şekilde arandığını hatırlattı. Öğrenciler, “Bu cinayetin sorumluları bellidir. Gençliği düşmanlaştıranlar, öğrencileri ‘tehdit’ olarak gösterenler, aileleri arayarak korku yayanlar, bu politikaları üreten ve uygulayanlar bu cinayetin asli failleridir. İlayda’nın yaşamını elinden alan bu düzenin kendisidir. Polisin aile aramaları, hedef gösterme faaliyetleri derhal durdurulmalı ve gençliğe yönelik sistematik baskı politikaları derhal son bulmalıdır” diye konuştu.