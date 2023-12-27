Polisin aradığı yolcu uçakta yakalandı

Ercan-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) seferinde bulunan bir yolcunun Ercan'da işlenen bir olay üzerine aranması nedeniyle uçak kalkışından bir süre sonra Ercan Havalimanı'na geri döndü. Aranan yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-691 sefer sayılı uçağı yolcu alımının tamamlanmasının ardından İstanbul seferini yapmak üzere saat 10.05'de Ercan Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu sırada KKTC polisi aranan bir kişinin İstanbul'a giden THY uçağı yolcu listesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek THY uçağının geri döndürülmesini istedi. Bunun üzerine kule THY pilotu ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

PİLOT'TAN 'TEKNİK ARIZA NEDENİYLE GERİ DÖNÜYORUZ' ANONSU

Olay üzerine THY pilotu yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta uçakta bir teknik arıza olduğunu ve Ercan Havalimanı'na geri döneceklerini ve iniş sonrası güvenlik kontrolü yapılacağını bildirdi. Uçak kalkıştan kısa bir süre Ercan Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Daha sonra polis ekipleri uçağa gelerek aranması bulunan yolcuyu uçaktan indirdi ve göz altına aldı. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından Ercan-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.



