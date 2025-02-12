Polisin ‘bulamıyoruz’ dediği firariler geziyor!

Üzerinden iki yılın geçtiği deprem felaketi ile ilgili yargılama süreçleri adalet getirmiyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece iki kişinin sağ kurtulabildiği enkazdan 35 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin işyerinde yaptıkları tadilat dolayısıyla yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

Ancak 521 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Maraş’taki şirket merkezine giderek yönetim kurulu toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. BirGün, Kervancıoğlu ve Pekel’e ait şirketin defteri ile hazirun cetveline ulaştı. Şirketin karar defterinde “Kervan Lezzet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 17 Aralık 2024 tarihinde şirket merkezinde toplandığı ve toplantıyı firari sanık Sami Kervancıoğlu’nun yönettiği” ifade edildi.

Toplantı sonucunda Sami Kervancıoğlu yeniden yönetim kurulu başkanı seçilirken ortağı Mustafa Pekel de yönetim kurulu başkan vekili olarak seçildi. Mustafa Pekel’in kardeşi Yaşar Pekel’in de iki firari sanıkla yönetim kurulu toplantısına katıldığı ve şirketin yönetim kurulu başkan vekili olarak seçildiği görüldü. Kervancıoğlu ile Pekel’in ıslak imzalarının yer aldığı hazirun cetvelinde iki firarinin de “toplantıya bizzat katıldığı” belirtiliyor.

MÜDÜR DE SUÇ ORTAĞI

Ayrıca evraklarda şirketin muhasebe müdürü Fatih Asilsoy’un da imzası yer alıyor. BirGün’ün ulaştığı Asilsoy, “Adli makamlar sorarsa bu konuya dair cevap veririm ama gazeteciye konuşmam” dedi.

Evrakları Kahramanmaraş 3. Noteri’nin tasdiklediği ve noter yetkilisi Ejder Özkars ile Fatma Şahin’in onaylarının yer aldığı görüldü

ERSAN ŞEN DE GARANTİ İSTİYOR

Firarilerin avukatlığını üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

Daha önce BirGün’e konuşan Şen, Kervancıoğlu ve Pekel’in masum olduğuna inandığını belirterek, “Ben ceza hukukçusu olduğum için zor işlerin adamıyım. Ezgi Apartmanı depremden 25 yıl evvel yapılmış. Dosyayı Kervan Pastanesi’nin sahipleri yönünden alınabilir gördüm. Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum… Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkımına neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım. Suçsuz olduklarına inanmasam almazdım” demişti.

POLİS EVLERİNDE ARIYOR

18 Ekim 2024’te emniyetin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında, firari sanıkların ikametlerine belirli aralıklarla bakıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

“Yakalama kararı bulunan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel isimli şahısların, yakalanmasına yönelik yaptığımız çalışmalarda; şahısların ikamet adresleri tarafımızdan belirli aralıklarda kontrol edilmektedir. Sami Kervancıoğlu isimli şahsın adresine geçilmiş kapı usulüne uygun olarak çalınmış, oğlu Turgut Kervancıoğlu karşılamış, şahsa polis tanıtma kimlik kartlarımız gösterilerek yukarıda bahsi geçen arama kararına istinaden ikamet araması yapılmış şahsa rastlanılmamıştır.

Mustafa Pekel’in de adresine yukarıda bahsi geçen arama kararına istinaden geçilmiş kapı usulüne uygun olarak çalınmış, kapıda biz görevlileri karşılayan ismini sonradan öğrendiğimiz Fatoş Pekel isimli şahsa polis tanıtma kimlik kartlarımız gösterilerek yukarıda bahsi geçen arama kararına istinaden ikamet araması yapılmış şahsa rastlanılmamıştır. Şahısların yakalamasına yönelik sorumluluk bölgemizde çalışmalarımız devam etmektedir.”

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SADECE 134 KİŞİ TUTUKLU

Depremlerde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Halen ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden bin 271 davada, sadece bin 327 sanık yargılanıyor. Yargılanan bin 327 sanıktan da sadece 134’ü tutuklu olarak yargılanıyor. Birçok deprem davası sanığı da hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yakalanmıyor.