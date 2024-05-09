Polisin çarptığı Gültekin Öztürk yaşamını yitirdi
Haber Merkezi
Diyarbakır'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken polisin motosikletle çarparak ağır yaraladığı 58 yaşındaki Gültekin Öztürk yaşamını yitirdi.
Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent Bulvarı’nda, 6 Mayıs’ta karşıdan karşıya geçerken motosikletli trafik polisinin çarparak ağır yaraladığı Gültekin Öztürk Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Öztürk, iki gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Öztürk, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Avukat Yasemin Soydan, 'Öldürülmeselerdi Arkadaşlarımız Olacaklardı' başlıklı raporuna göre 2000-2020 yılları arasında bölge illerinde 385 kişinin öldürüldüğüne dikkat çekildi.