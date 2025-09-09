Polisin, milletvekilinin yüzüne biber gazı sıktığı görüntüler ortaya çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek dün CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan polis müdahalesi sırasında yakın mesafeden yüzüne biber gazı sıkılan anların görüntülerini paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Gökçek, “Parti binamıza saldırı emrini siz mi verdiniz?” diye sordu.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki iki heyet üyesi, dün binlerce polisle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmişti. Kayyuma karşı il başkanlığını savunan CHP üyelerine polis ser biçimde müdahale etmiş, milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi bu müdahaleden etkilenmişti.

DOĞRUDAN YÜZE BİBER GAZI!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, polis müdahalesi sırasında yakın mesafeden yüzüne biber gazı sıkılan anların görüntülerini paylaştı. X hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

Sayın @AliYerlikaya .

Bu görüntüler dün, partimizin İstanbul İl Başkanlığının önünde çekildi. En üst amiri olduğunuz bir emniyet personeli, doğrudan hedef gözeterek, yakın mesafeden, uzun süre yüzüme “biber gazı” sıktı. Sadece ben de değil, çok sayıda partilimiz, vatandaşımız da… pic.twitter.com/q1FRR9khyC — Ali Gökçek (@aligokcek) September 9, 2025

Sayın Ali Yerlikaya,

Bu görüntüler dün, partimizin İstanbul İl Başkanlığının önünde çekildi. En üst amiri olduğunuz bir emniyet personeli, doğrudan hedef gözeterek, yakın mesafeden, uzun süre yüzüme “biber gazı” sıktı. Sadece ben de değil, çok sayıda partilimiz, vatandaşımız da polisin orantısız şiddetinden etkilendi ne yazık ki.

Şimdi size soruyorum:

Kanunsuz emirlerle, hukuka aykırı bir şekilde baba ocağımıza, parti binamıza saldırı emrini siz mi verdiniz? Ölçüsüz, orantısız şiddet uygulama emrini siz mi verdiniz? Biber gazını temel insan haklarına aykırı şekilde, çok ciddi hatta ölümcül sağlık sorunlarına da yol açacak şekilde kullanma talimatını siz mi verdiniz?

Eğer bu kanunsuz emri siz vermediyseniz, bu emri kim verdi? Bu hukuksuzluklara kim göz yumuyor? İlgili personel hakkında gerekli işlemi başlatacak mısınız?