Polisin Saraçhane'deki sert müdahalesi böyle görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri devam ediyor.

Dün Saraçhane'de yüzbinlerce insan halk buluşmasında bir araya geldi. İmamoğlu’na destek olmak ve tutuklama kararlarını protesto etmek için Saraçhane’de toplanan yurttaşlara yönelik polis müdahalesi gece saatlerinde sertleşti.

Kalabalığa yapılan sert polis müdahalesi sırasında yaşanan panik anlarında bazı yurttaşlar ayakkabılarını kaybetti. Müdahalenin ardından ayakkabılardan bazıları Saraçhane'deki yol kenarına asılmış halde görüntülendi.

Polisin Saraçhane'deki sert müdahelesi kameralara da yansıdı. DW Türkçe muhabiri Serkan Ocak'ın kamerasından o anlar şöyle görüntülendi: