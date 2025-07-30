Polisin seçeneği yokmuş!

Haber Merkezi

İdil Kaymakamı, 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'na zırhlı araçla çarparak ölümüne neden olan polisin "çarpmaktan başka seçeneği" olmadığını iddia ederek soruşturma izni vermedi.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özel Mahalle'sinde 3 Eylül 2021'de polis, 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'na zırhlı araç ile çarparak ölümüne neden oldu. Olayda ağır yaralanan Miroğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, polis hakkında beraat kararı verildi. Ancak, olayın yaşandığı bölgedeki mülki idare amirinden izin alınmadan yapılan yargılama, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usulden bozuldu.

MA’nın haberine göre, yaklaşık 2 yıldır soruşturma izni talebine yanıt vermeyen İçişleri Bakanlığı ve İdil Kaymakamlığı talebe nihayet yanıt verdi. İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Miraç Miroğlu'nun ölümüne neden polisin görevli olduğu İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir komiser tarafından hazırlanan inceleme raporuna dayanarak sanık polis hakkında soruşturma izni talebini reddetti. Kaymakamlık kararında, kamera görüntüleri ve olay yeri incelemelerine atıfta bulunularak, aracın hızının saatte 30.1 kilometre olduğu ve hız kurallarına uyulduğu öne sürüldü. Ayrıca güneş ışınlarının görüş açısını engellediği, zırhlı araçların yapısal özellikleri nedeniyle görüş alanının kısıtlı olduğu ve aracın ön kısmında çarpma izi olmadığına yer verildi. Tüm bu veriler gerekçe gösterilerek, "çocuğun bisikletiyle araca çarptığı, polisin seçeneğinin olmadığı" savunuldu.

Davanın avukatları ise idari karara karşı itirazda bulunacaklarını belirterek, adaletin sağlanması için hukuki tüm yolları kullanacaklarını kaydetti.