Polisin Sesi Platformu: 2025'in ilk 15 gününde 8 polis intihar etti

Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, 2025 yılının ilk 15 gününde 8 polisin intihar ettiğini söyledi.

Sezer, 2024 yılında ise intihar eden polis sayısının 70 olduğunu belirtti.

Platform Sözcüsü Sezer, "Oranla can hesaplanması yapılamaz. Bir canın bile çok büyük önem arz ettiği durumda bir ailenin babasını, bir annenin evladını kaybettiği durumda, bunun 'yüz binde 17-20 intiharımız var. Biz dünyanın çok ilerisindeyiz, biz daha iyiyiz' diyerek üstünün örtülmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda ne yazık ki iyi sonuçlar çıkmadığını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİRÇOK POLİS İNTİHARDAN ÖNCE KÜÇÜK NOTLAR BIRAKIYOR"

Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, meslektaşlarının, istirahatsiz fazla çalışma sonucunda bunalıma girdiğini, çalışmalarının karşılığını alamadığını, sürgünlerle boğuştuğunu belirterek şöyle konuştu:

"'Mesleğinizi elinizden alacak duruma getiririz' mesajını veriyorlar. Bunu yapan idare, bunu yapan yönetim kademesi, emniyet teşkilatı çalışanlarının ne yazık ki daha çabuk bunalıma girmesini ve istenmeyen intihar gibi sorunlarla boğuşmasına sebebiyet veriyor. Burada çıplak bir gözle kesinlikle ön yargı içerisinde olmadan araştırmalar yapılmalı. Canına kıyan meslektaşlarımızın son 3-6 aylık evveliyatının araştırılması gerekir. Bununla ilgili eşi, annesi, babasıyla gidip ifadelerinin alınması gerekir. Hatta çocuklarının pedagoglar eşliğinde ifadelerinin alınması gerekir. Canına kıyan o bireyin en son 6 ay içerisinde nasıl bir ruh halinde olduğunun gözlemlenmesi gerekir. Birçok meslektaşımız canına kıymadan hemen önce küçük notlar bırakıyor, bazıları sayfalarca mektuplar yazıyor. Bu gördüğümüz sayfalarca mektupların içerisinde baktığımız zaman birçoğunun amirlerinden, çalışma şartlarından ve çalıştığı yerden şikayet ettiğini görüyoruz. Sadece bu bile aslında detaylı bir araştırma yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor."

"POLİSLER MOBBİNG NEDENİYLE İNTİHAR EDİYOR"

Bu sorunun çözümü için defalarca İçişleri Bakanlığı'na seslendiklerini, bir çalışma yapılması gerektiğini söylediklerini aktaran Sezer, "Ama baktığımız zaman 'İntiharlar nasıl önlenir' derslerinin verildiği, hizmet içi eğitimlerle 'intihar etmenin kötü bir şey olduğunu' anlatan kısa videolar paylaştıklarını gördük. Hayır, bundan bahsetmiyoruz. Biz yönetim olarak çok zor şartlar altında yönetildiğimizi söylüyoruz. Emniyet teşkilatı ne yazık ki liyakat sahibi olmayan idareciler tarafından yönetiliyor. Baskıyla elinde sopayla yöneticilik yapılmaz. 2025 yılındayız ve hala elinde sopayla yöneticilik yapıyor. Seni şuradan şuraya sürerim, senin ekmeğin acıtırım, sana şark, doğu çıkarırım, seni başka daha uzak bir yere gönderirim, ailene bile gelip bakamazsın, ailene gelip yardım edemezsin hale getiririm, seni bu hallere düşürürüm, o yüzden çalışacaksın ve susacaksın... baskısıyla çalışıyorlar. Bu vücutlar bir yerde 'imdat', 'yeter' diyor" diye konuştu.

Polislerin "yıldırma ve mobbing" nedeniyle intihar ettiğini ifade eden Faruk Sezer, "2024 yılında 70 meslektaşımız canına kıydı. 2025'in ilk on beş gününde 8 meslektaşımız canına kıydı. 15. gündeyiz 8 meslektaşımız hayattan vazgeçme yolunu seçti. Bunların bitmesi için, kolay ölümlerin sona ermesi için gerek İçişleri Bakanlığının, gerek Emniyet Genel Müdürlüğünün ve emniyet teşkilatının yönetimlerini göreve davet ediyoruz." dedi.